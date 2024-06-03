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Свыше 10 тыс льготников Подмосковья отдохнули в санатории с начала года

С начала года почти 10 тысяч льготников уже отдохнули в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России по бесплатным путевкам. Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками — востребованная и популярная мера социальной поддержки в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Мы получаем все больше положительных отзывов, особенно после того, как получение путевки сделали еще более удобным — жителям больше не нужно никуда ходить, путевка приходит в личный кабинет на регпортале», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В санаториях соблюдены необходимые условия для комфортного пребывания отдыхающих: лечебные процедуры, разнообразное питание, уютные номера проживания, развлекательные мероприятия и досуг.

Получить путевку или проверить очередность получения можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Право на бесплатную путевку в санаторий имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.