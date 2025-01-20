Свыше 10 тыс человек окунулись в Крещенские купели Чехова

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отпраздновали Крещение Господне. Один из главных праздников православной церкви отметили богослужениями в пяти храмах Чеховского благочиния, а для массовых Крещенских купаний оборудовали 7 мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Каждый из нас встречает этот большой христианский праздник с благодатным ощущением духовного очищения, радости и единения с Богом. Крещение Господне дарит верующим надежду и любовь, приобщает нас к истине и благодати», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Ко всем купелям обеспечили удобный подъезд и оборудовали лестницы для входа в воду. Для удобства прихожан были установлены теплые палатки для переодевания и полевая кухня.

Всего в Крещенских купаниях приняли участие более десяти тысяч жителей и гостей муниципального округа Чехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.