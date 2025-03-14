Свыше 1 тыс техосмотров провел Гостехнадзор Подмосковья за неделю

Гостехнадзор Минэкологии Московской области продолжает активную работу по обеспечению безопасности эксплуатации самоходной техники на территории региона. В фокусе внимания — соблюдение правил эксплуатации, поддержание надлежащего технического состояния машин, а также строгий контроль за наличием и соответствием необходимых документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, управлением Гостехнадзора за прошедшую неделю было совершено 548 регистрационных действий в отношении самоходных машин и других видов техники, а также зарегистрирован 1 аттракцион. Особое внимание уделяется поддержанию технической исправности, о чем свидетельствует проведение 1 066 технических осмотров. Для допуска специалистов к управлению самоходной техникой принято 367 экзаменов и выдано/заменено 347 удостоверений тракториста-машиниста.

В рамках постоянного мониторинга безопасности эксплуатации аттракционов, сотрудники управления Гостехнадзора провели проверку 4 объектов в местах их размещения. Особое внимание уделялось соблюдению установленных норм и правил, наличию необходимой документации и техническому состоянию аттракционов. Нарушений, как и на прошлой неделе, выявлено не было.

В целях безопасности жителей и охраны окружающей среды, Гостехнадзор продолжит активную работу по контролю за эксплуатацией самоходной техники и аттракционов в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.