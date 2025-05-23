Свыше 1 тыс пенсионеров Подмосковья поучаствовали в спортивном марафоне

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В Московской области в парке «200 лет Егорьевску» прошел областной спортивный марафон «Формула активного долголетия». В мероприятии приняли участие более 1 000 активных долголетов из 48 городов Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Участники марафона в очередной раз подтвердили «Формулу активного долголетия», константами которой являются здоровье, спорт и отличное настроение. Все эти составляющие организаторы мероприятия — специалисты Егорьевского социального центра собрали на площадках марафона.

Яркий калейдоскоп интерактивных спортивных локаций не позволил гостям скучать и дал возможность выбора занятия по интересам. Степ-аэробика, йога, танцевальный флешмоб, «Веселые старты», турниры по настольному теннису и шахматам зарядили всех энергией и разожгли спортивный азарт. Даже велотрайки, словно стремительные колесницы, несли участников к новым победам.

Залп сигнальной ракеты, знаменующий старт скандинавского марафона, дал особый гость мероприятия Чемпион России по мотогонкам на льду, кандидат в мастера спорта, неоднократный призер первенства Московской области Альберт Евгеньевич Гаврилов.

Бодро и энергично многочисленная колонна скандинавов прошла по маршруту, символически посвятив его юбилею Великой Победы. А на «Линии здоровья» все желающие могли пройти медицинскую экспресс-диагностику.

Энергичная спортивная разминка под руководством Владимира Николаевича Плетнева — мастера У-шу, Кунг-фу, автора уникального психофизического комплекса физической культуры и дыхательных упражнений, зарядила всех участников марафона положительной энергией, бодростью духа. Для многих она стала настоящим ритуалом подготовки к новым свершениям.

В ведомстве напомнили, что стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Подробную информацию можно узнать на портале.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.