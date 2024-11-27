Свыше 1 тыс гостей собрал финал подмосковного фестиваля «Юные таланты Московии»

Более тысячи гостей побывали на финале областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». Масштабное событие прошло 23 ноября 2024 года в Истре на площадке Регионального технолицея имени В. И. Долгих. Здесь собрались руководители Минобразования Подмосковья, обучающиеся, специалисты сферы дополнительного образования и общественные деятели, сообщает пресс-служба организаторов.

«Президентом страны поставлена национальная цель — поддержка и развитие талантов. Все делается для того, чтобы дети созидали, развивались, получали знания и служили своей стране в различных отраслях и направлениях. Фестиваль дополнительного образования — это возможность продемонстрировать свои способности, рассказать о том, что получилось лучше всех и, конечно, вдохновиться на новые проекты и открытия», — сказала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Финал фестиваля стал большой экспертной площадкой, на которой были организованы лекции, мастер-классы, кейс-стади. Также для гостей были оборудованы интерактивные зоны по семи направленностям дополнительного образования. Каждый желающий мог поближе познакомиться с кружками и секциями, доступными для детей Московской области.

«Мы наградили почти 200 лучших коллективов и ребят, которые принимали участие в Областном фестивале „Юные таланты Московии“. И представили выставку достижений дополнительного образования: здесь ракеты, гольф, роботы, школьные театры. Все это отображает многообразие допобразования в Подмосковье», — отметил директор областного центра дополнительного образования и воспитания Юрий Макеев.

Победителям в различных номинациях фестиваля «Юные таланты Московии» торжественно вручили дипломы и призы. В церемонии приняли участие член Комиссии Общественной палаты России по культуре и сохранению духовного наследия Татьяна Дмитриева, вице-президент Федерации гольфа Подмосковья Максим Шокун, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.

Ярким завершением финала ЮТМ стало выступление лучших коллективов Подмосковья и известных артистов. На сцене спел заслуженный артист России, композитор Дмитрий Дунаев.

Областной фестиваль детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» проводится в Подмосковье уже более 25 лет и включает в себя несколько конкурсов. Это фестиваль-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества, фестиваль-конкурс театральных коллективов, фестиваль-конкурс песни, медиафестиваль, конкурс театров моды «Подиум», конкурс ансамблей и оркестров народных и духовых инструментов, конкурс-фестиваль хореографических коллективов. В 2023-2024 учебном году в фестивале ЮТМ приняли участие свыше 75 тыс. обучающихся Московской области.

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