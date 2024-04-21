Свыше 1 млн человек приняли участие во втором общегородском субботнике в Москве

В столице 20 апреля прошел второй общегородской субботник, в нем поучаствовали 1 млн 40 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это часть традиционного весеннего месячника благоустройства, который стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца», — напомнил столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Коммунальные службы привели в порядок дворы, детские и спортплощадки, дорожную инфраструктуру, фасады зданий, также убрались на территориях парков и скверов.

Горожане помогали специалистам очистить газоны, обустроить цветники, высадить деревья и кустарники.

На площадках, где проводили субботник, работали полевые кухни. Также там организовали эстафеты, викторины и мастер-классы. Так, в Лосиноостровском районе детей научили делать кормушки для птиц, а в Головинском — участники мероприятия поиграли в городки и побегали в спортивных эстафетах.