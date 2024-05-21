В Павловском Посаде проверили ход строительства парка «Зеленый узел»

Секретарь местного отделения «Единой России» Денис Семенов проверил ход работ по благоустройству рекреационной зоны на реке Клязьма и строительству парка «Зеленый узел» в Павловском Посаде. Работы проходят в рамках реализации народной программы партии, сообщила пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».

Особенностью парка является то, что при его разработке и выборе цветовой палитры, за основу была взята одна из самых популярных моделей Павлово-Посадского платка — «Сон бабочки».

«За последний месяц благодаря активной работе подрядной организации вдоль набережной были установлены основы беседок и один из санитарных узлов, а также построена комната матери и ребенка. Ведь в результате постоянного мониторинга строящихся объектов, работа подрядной организации выполняется в срок и минимизируется процент переделок. Поэтому, одна из основных моих задач — это следить за строящимися объектами и предотвращать возможные задержки, возникающие, например, при недостаточном количестве работников» — отметил Денис Семенов.

Благодаря народной программе «Единой России», на данный момент подрядная фирма занимается строительством пешеходных зон, установкой свай набережной и подготовкой территории под строительство других объектов инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.