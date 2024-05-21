Подмосковный врач-терапевт рассказала, что должно быть в дачной аптечке

Собираясь на загородный дачный отдых, обязательно нужно позаботиться о необходимых лекарствах и средствах первой помощи. Медик советует разделить аптечку на две части — лекарственную и для экстренной помощи. Перевязочные средства и антисептики, составляющие «экстренную» аптечку, желательно разложить как можно удобнее, чтобы даже в состоянии сильного стресса их можно было без труда найти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В такой аптечке должны быть стерильные перчатки, средства для обработки ран (перекись водорода, хлоргексидин, мирамистин), широкие и узкие бинты, марлевые салфетки, стерильные салфетки, 1-2 индивидуальных перевязочных пакета на случай сильных кровотечений, эластичный бинт, а также кровоостанавливающий резиновый рифленый жгут. Если состояние жизнеугрожающее, то нельзя заниматься самолечением, а сразу же вызвать скорую помощь», — напомнила врач-терапевт поликлиники Можайской больницы Софья Тимухина.

В «лечебную» аптечку надо положить обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противопростудные, антигистаминные препараты, а также средства от расстройств желудка и пищеварения.

«Люди, страдающие каким-то хроническим заболеванием, как правило, знают, какие осложнения возможны в их случае, и имеют перечень необходимых средств, составленный лечащим врачом. Если это не так, перед выездом на дачу необходимо проконсультироваться со специалистом. Консультация врача не помешает и в случае предрасположенности к каким-то заболеваниям», — отметила Тимухина.

Важно следить не только за сроком годности лекарств, но и условиями их хранения. Большинство лекарств требуют хранения в прохладных условиях — на полочке в дверце холодильника. Некоторые из них в случае хранения при температуре выше +5°С могут представлять опасность для здоровья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.