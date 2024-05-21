сегодня в 10:49

На КПО «Нева» и «Восток» определили лидеров выборки вторсырья за неделю

На подмосковных КПО «Нева» и «Восток» в штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. До 70% отходов идет на переработку: 10-15% — вторсырье, 30% — компостируется в техногрунт, 25% — направляется на топливо из отходов (в зависимости от спроса). Сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На КПО «Нева», расположенном в городском округе Солнечногорск, со 9 по 16 мая 2024 года лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ-микс, три вида стекла (прозрачное, цветное), ПВД пленки, картон и макулатура.

С 9 по 16 мая на КПО «Восток», расположенном в городском округе Егорьевск, лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный (бутылка для воды), картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, прозрачное и цветное стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, полипропилен.

Производственная программа предупредительного ремонта и технического обслуживания всего оборудования комплексов выполняется в соответствии с графиком и в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.