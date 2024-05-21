В Подмосковье на модернизацию водоснабжения направят 26 млрд рублей в 2024 г

В Московской области стартовала подготовка к следующему отопительному сезону, которую начали с планового отключения горячей воды. Такая мера необходима, чтобы проверить состояние трубопроводов и провести модернизацию оборудования на котельных, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«С 2014 по 2023 год в рамках госпрограммы в Московской области реализовано свыше 1 тысячи мероприятий на 123,3 млрд рублей. В том числе 563 объекта питьевого водоснабжения, 50 объектов водоотведения, а также 112 объектов по восстановлению инфраструктуры военных городков, включая объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения», — сказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Также депутат отметил, что в 2023 году почти 95% жителей Подмосковья были обеспечены качественной питьевой водой.

«С 2018 года в регионе закрыли 5 устаревших очистных сооружений, созданы дополнительные мощности для подключения жилого фонда, улучшена экологическая ситуация, достигнут показатель снижения объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод. С помощью комплексного подхода удалось улучшить комфорт проживания для более 2,5 млн жителей Подмосковья», — рассказал Игорь Коханый.

В 2024 году планируется реализовать 119 мероприятий, в том числе 77 — водоснабжения, 42 — водоотведения.

«C привлечением федерального софинансирования в рамках проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» планируется реализация 3 объектов водоснабжения и 3 — водоотведения. Общий объем финансирования в совокупности составит более 26 млрд рублей», — отметил председатель профильного комитета.

Также в этом году в регионе планирует ввести в эксплуатацию 68 объектов, из которых по: 3 ведутся торги; 8 проводятся проектно-изыскательские работы; 47 ведется строительство и монтаж; 10 мероприятий уже реализованы.

«Среди значимых объектов, которые планируется ввести в этом году, отмечу Щелковские межрайонные и Солнечногорские очистные сооружения. До 2028 года в рамках госпрограммы запланирована реализация более 360 мероприятий, благодаря которым удастся обеспечить еще 1,8 млн жителей Подмосковья качественной питьевой водой», — добавил Игорь Коханый.

Горячую воду начнут отключать с 20 мая по 31 августа, не более чем на 14 календарных дней. Узнать, когда в доме не будет горячей воды можно на интерактивной карте коммунальных услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.