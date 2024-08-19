Павловский Посад отметит День города 31 августа
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
31 августа свое 180-летие отметит Павловский Посад, передает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках проведения праздничных мероприятий будет осуществлен сбор гуманитарной помощи жителям Курской области:
— с 11:00 до 17:00 — в Парке культуры и отдыха г. Павловский Посад (у административного здания);
— с 12:00 до 14:00 — на пешеходной зоне «Родина павловопосадского платка» (у ДК «Октябрь»);
— с 12:00 до 15:00 — в парке «Дубрава» (у павильона «Активное долголетие»);
— с 17:00 до 21:00 — на пл. Революции (у здания администрации и офиса партии Единая Россия).
На каждом пункте приема будут работать волонтеры (в футболках «Волонтеры Подмосковья»).
В 9:00 на стадионах Павлово-Посадского городского округа стартуют соревнования, турниры и показательные выступления спортивных секций. А также бесплатные тематические экскурсии в музеях города.
В 10:00 от Храма Казанской Иконы Божьей Матери (ул. Павловская) начнет своё шествие общегородской крестных ход.
В это же время стартует велопробег по центральным улицам города (ул. Герцена, д. 1).
В парке культуры и отдыха с 11:00 до 14:00 пройдет развлекательная программа «Мой любимый город». С 15:00 до 17:00 — концерт коллективов Павлово-Посадского городского округа.
В парке «Дубрава» состоится Фестиваль дополнительного образования (12:00 — 15:00).
С 12:00 до 14:00 на центральной площадке перед ДК «Октябрь» выступят творческие коллективы города.
Воспитанники и преподаватели Детской музыкальной школы им. Е. П. Дербенко подарят жителям и гостям Павловского Посада концерт «Территория классики», с 14:00 до 15:00 перед ДМШ.
На Площади Революции с 17:00 до 18:00 прозвучат мелодии в исполнении Государственного оркестра «Гусляры России».
Творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа выступят на главной сцене с 18:00 до 20:30.
Сразу после состоятся выступления приглашенных артистов:
20:30 — группа «ВИНТАЖ»;
21:15 — певец Стас Пьеха.
Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.