Павловский Посад отметит День города 31 августа

сегодня в 14:33

В рамках проведения праздничных мероприятий будет осуществлен сбор гуманитарной помощи жителям Курской области:

— с 11:00 до 17:00 — в Парке культуры и отдыха г. Павловский Посад (у административного здания);

— с 12:00 до 14:00 — на пешеходной зоне «Родина павловопосадского платка» (у ДК «Октябрь»);

— с 12:00 до 15:00 — в парке «Дубрава» (у павильона «Активное долголетие»);

— с 17:00 до 21:00 — на пл. Революции (у здания администрации и офиса партии Единая Россия).

На каждом пункте приема будут работать волонтеры (в футболках «Волонтеры Подмосковья»).

В 9:00 на стадионах Павлово-Посадского городского округа стартуют соревнования, турниры и показательные выступления спортивных секций. А также бесплатные тематические экскурсии в музеях города.

В 10:00 от Храма Казанской Иконы Божьей Матери (ул. Павловская) начнет своё шествие общегородской крестных ход.

В это же время стартует велопробег по центральным улицам города (ул. Герцена, д. 1).

В парке культуры и отдыха с 11:00 до 14:00 пройдет развлекательная программа «Мой любимый город». С 15:00 до 17:00 — концерт коллективов Павлово-Посадского городского округа.

В парке «Дубрава» состоится Фестиваль дополнительного образования (12:00 — 15:00).

С 12:00 до 14:00 на центральной площадке перед ДК «Октябрь» выступят творческие коллективы города.

Воспитанники и преподаватели Детской музыкальной школы им. Е. П. Дербенко подарят жителям и гостям Павловского Посада концерт «Территория классики», с 14:00 до 15:00 перед ДМШ.

На Площади Революции с 17:00 до 18:00 прозвучат мелодии в исполнении Государственного оркестра «Гусляры России».

Творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа выступят на главной сцене с 18:00 до 20:30.

Сразу после состоятся выступления приглашенных артистов:

20:30 — группа «ВИНТАЖ»;

21:15 — певец Стас Пьеха.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.