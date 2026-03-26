Священник жестко объяснил, кому не место в монастыре

«Люди, не успевшие полюбить господа Иисуса, не признавшие в нем Спасителя, защитника, пекущегося о нашем благе Отца, не нашедшие смысла жизни в единении с ним посредством молитвы, покаяния, смирения и милосердия, пусть и не думают „уйти в монастырь“», — подчеркнул Владимиров.

Он добавил, что под кров обители не прячутся от неуплаченных налогов или приставов, не сбегают от скандальной жены. Монастырь — не место для тех, кто разочаровался в людях и озлоблен на все человечество, мечтая о рае как месте, свободном от соседей.

«Хороший монах, нося в сердце благодать Христову, уединяется от всех, чтобы никому не мешать и никого не огорчать своей ограниченностью, но и желая всем обрести те свободу, бессмертие и радость о господе, к которым приобщила его божественная благодать в награду за смирение, послушание и молитву», — отметил протоиерей.

