Священник задержал пьяного дебошира, повредившего шесть машин в Красноярском крае

В Красноярском крае протоиерей Павел Фролов задержал нетрезвого мужчину, который повредил шесть автомобилей с помощью скамейки и урны, сообщает «Царьград» .

Утром 4 декабря нетрезвый мужчина устроил погром на парковке в пятом микрорайоне города Шарыпово. По данным краевого Главка МВД, нарушитель прыгал по автомобилям, разбивал стекла руками и ногами, а затем вырвал скамейку и урну с автобусной остановки и продолжил наносить ими повреждения.

На шум и срабатывание сигнализаций отреагировали автовладельцы, однако задержать дебошира удалось протоиерею Павлу Фролову, члену общественного совета при МО МВД России «Шарыповский». Священник выбежал на улицу после уведомления о повреждении автомобиля своей родственницы. В задержании также участвовал еще один владелец пострадавшей машины.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и о надлежащем поведении.

