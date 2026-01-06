сегодня в 08:28

Священник Вигилянский: у всех россиян в своем роду есть хотя бы один святой

Все жители России, скорее всего, могут обнаружить в собственном родовом древе святого. Однако, для этого нужно досконально изучить своих родственников, рассказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

Его дочь Александрина составляла семейное древо. Там она внезапно обнаружила святого праведного Алексия Бортсурманского.

Он жил в середине XVIII века на территории, которая сейчас является Нижегородской областью. Был сельским священником.

Вигилянский отметил, что это родство его «ко многому обязывает». Информация о наличии святого в семейном древе была «затеряна в советскую эпоху».

