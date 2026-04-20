Священник Русакевич объяснил, можно ли пить на Радоницу

Священник Антоний Русакевич рассказал, как правильно провести Радоницу и допустимо ли употреблять спиртное в этот день, сообщает «Сайт MK.Ru» .

21 апреля, на девятый день после Пасхи, православные отмечают Радоницу — день особого поминовения усопших. Верующие посещают храмы и кладбища, собираются за поминальным столом. В ряде регионов этот день объявляют выходным.

Священник Антоний Русакевич пояснил, что главная традиция Радоницы — молитва за умерших. По его словам, распространенный обычай оставлять на могиле яйца, куличи или рюмку водки с хлебом не имеет отношения к церковной традиции.

«Это язычество, которое возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало православную веру. Когда преследуют веру, возникают тяжелые суеверия. Душам наших усопших нужна молитва. Неприемлемо, с церковной точки зрения, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом фотография усопшего — это, говоря современным языком, новодел», — объяснил отец Антоний.

Священник подчеркнул, что пьянство на поминках недопустимо. При этом Священное Писание не запрещает умеренное употребление вина: «Вино веселит сердце человека», но Библия предупреждает: «Не прельщайтесь вином и не попадайтесь под его влияние».

По словам Русакевича, в этот день важнее молитва, милостыня, чистое сердце и трезвый ум, а не еда и алкоголь на могиле.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.