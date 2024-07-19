Священник развеял миф о тату и пирсинге у православных

Священник, иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) высказался о наличии татуировок и пирсинга у православных людей. По его словам, в православной культуре нет запрета на телесные модификации, сообщает Общественная Служба Новостей .

Храм открыт для всех, вне зависимости от того, есть ли у них татуировки или пирсинг. Священник поделился, что телесные модификации не рассматриваются в негативном ключе, если они не являются средством удовлетворения тщеславия человека.

«Каждый человек может прийти к Богу, пообщаться с Богом. Каждый человек может покаяться в своих грехах. Поэтому такого, чтобы было что-то запрещено — нет», — отметил Сеньчуков.

Он не видит ничего хорошего в тату, как и в том, чтобы «калечить себя с помощью пирсинга». Вместе с тем священник заявил, что если человек скромно приходит в церковь для общения с Богом, никакие бодимодификации не могут этому препятствовать.

Также иеромонах отметил, что нельзя исключать бесконечно изменяющиеся стандарты красоты, тенденции моды и то, что у человека всегда была потребность выглядеть красиво.

«А красота создана Богом», — сказал Феодорит.

Ветхий Завет действительно запрещает любые телесные модификации — христиане его почитают, но живут по Новому Завету. В последнем данного ограничения нет, добавил священник.