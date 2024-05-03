Священник разрушил популярный миф о схождении Благодатного огня

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» Илья Савастьянов утверждает, что многие суеверия вокруг схождения Благодатного огня не имеют каких-либо оснований. По его словам, в случае схождения святыни конец света не наступит, сообщает Life.ru .

Священник убежден, что христианам нужно помнить, что главным чудом для них является Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа.

«И необходимо стараться акцентировать все внимание на этом событии, и схождение Благодатного огня напоминает нам об этом», — подчеркнул он.

Савастьянов добавил, что верующие не нуждаются в подготовке для встречи Благодатного огня, поскольку в этот день православные соблюдают строгий пост и читают молитвы.

Благодатный огонь выносят из Гроба Господня во время богослужения, которое совершается каждый год в Великую субботу перед Пасхой. Церемония проводится в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.