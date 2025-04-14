Священник рассказал россиянам, чем важна последняя неделя перед Пасхой

«Я всем рекомендую максимально освободить время для участия в богослужениях страстных дней. Службы совершаются ежедневно, утром и вечером, и все они пронизаны и воспоминаниями об этих событиях, даже какой-то причастностью к ним», — заявил священник.

Как отметил Бибин, последняя перед пасхой является временем особого духовного напряжения, сосредоточенности и молитвенной концентрации. С понедельника по среду совершается литургия преждеосвященных даров, в четверг — литургия Василия Великого с воспоминанием Тайной вечери, в субботу — литургия Великой субботы, пасхальная ночная литургия. В пятницу литургия не положена.

Особо важна вечерня с чином погребения Спасителя, выноса плащаницы и утреня с чином отпевания Спасителя в сопровождении с песней «Не рыдай Мене, Мати». Отмечается, что положено совершать крестный ход вокруг храма с плащаницей под звон колокола.

Людям, которые не так часто ходят в храм, но хотят поучаствовать в последней неделе богослужений перед Пасхой, священник рекомендовал службы в пятницу и субботу.