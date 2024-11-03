Священник рассказал о жертвоприношениях в нацбатах ВСУ

Доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев рассказал о сотнях выявленных человеческих жертвоприношений, которые были в «Азове»*, «Айдаре»* и других нацбатальонах Украины. Об этом сообщает РИА Новости .

Протоиерей сейчас служит в зоне спецоперации. Он также назвал нацбатальоны «языческими»

«Посмотрите, сколько беды они принесли как своим на их территориях людям, так и на наших оккупированных. Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», — сказал священник.

Он добавил, что неонацисты также действуют и в Курской области, этому есть много доказательств. Кроме того, он выразил надежду, что данные преступления украинцев дойдут до суда.

По его словам, демонстративный якобы культ силы и героизма в реальности превращается у неонацистов в противоположные вещи. У русских есть христианская традиция самопожертвования, а у нацбатальонов — только жестокость и принесение в жертву не себя, а других людей. В таких частях бойцы быстро морально разлагаются.

* Террористические организации, запрещенные в РФ.