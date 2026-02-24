Священник рассказал, что происходит в храмах в первые дни Великого поста

В первые четыре дня Великого поста по вечерам во всех православных храмах совершается великое повечерие с чтением Великого покаянного канона Андрея Критского, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

По его словам, особенность первой недели поста заключается именно в этом богослужении, которое проходит с понедельника по четверг включительно. Канон был составлен преподобным Андреем Критским специально для времени Великого поста и содержит покаянные тропари, призванные пробудить в человеке стремление к исправлению своей жизни.

«Он, в первую очередь, в этих тропарях обращается к собственной душе. Потому что он чувствовал, что он тоже отпал от Бога, что он тоже согрешил в этой жизни», — отметил священнослужитель.

В тексте канона вспоминаются события Ветхого и Нового Завета, а также примеры праведников, которые обращались к Богу через покаяние. Как подчеркнул протоиерей, это напоминает верующим, что путь возвращения к Богу лежит через осознание своих поступков, искреннюю веру и любовь к ближним.

Великий пост — установленный церковью 48-дневный период, который готовит православного христианина к Пасхе. В этом году он начинается 23 февраля, а заканчивается 11 апреля.

