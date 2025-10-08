Священник раскрыл, можно ли развенчаться при разводе в РФ и как это сделать
В РФ иногда распадаются браки, которые заключались между венчанными мужчинами и женщинами. При этом в РПЦ отсутствует понятие развенчание, как развод в ЗАГСе, рассказал «ФедералПресс» священник петербургского храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре Андрей Бондарев.
Отменить Таинство нельзя. Венчанный брак — и великое событие, и крест, который несут мужчина и женщина. Задача такого события — привести пару к спасению, добавил священник.
Он отметил, что, когда в подобном браке происходят падения, не нужно бежать. Необходимо с помощью бога и поддержки РПЦ попытаться «исцелить» отношения.
«Но, если это невозможно, церковь не оставляет человека в невыносимой ситуации и в крайних случаях дает возможность начать жизнь заново», — сказал священник.
Церковь — лечебница для людей в духовном плане. В некоторых ситуациях она может признать, что брак между людьми фактически развалился, и улучшить отношения нельзя. Тогда человеку разрешат вступить в еще один церковный, но только после того, как он разведется в ЗАГСе, отметил Бондарев.
Речь идет о случаях, когда муж агрессивный и позволяет себе поднимать руку, изменяет или имеет психиатрическое заболевание.
