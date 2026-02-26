Священник объяснил, почему нет торжественных литургий во время Великого поста

В Великий пост в православных храмах торжественная божественная литургия совершается только по субботам и воскресеньям, а в будние дни верующие участвуют в особом богослужении — преждеосвященной литургии, сообщил РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки протоиерей Иоанн Монаршек.

Монаршек рассказал, что будни Великого поста традиционно считаются временем особой строгости. В древности в монастырях в эти дни практиковалось сухоядение — без растительного масла, с употреблением лишь овощей и фруктов. Суббота и воскресенье воспринимались как дни послабления: разрешалось масло, а в воскресный день — немного вина, чтобы поддержать силы.

Именно поэтому, как пояснил священнослужитель, полные литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого совершаются только в выходные.

«Но для того, чтобы не оставить христиан без причастия святых Христовых тайн, святыми отцами был составлен чин так называемой преждеосвященной литургии», — отметил протоиерей.

Он уточнил, что святые дары освящаются заранее — в воскресенье — и хранятся на престоле в храме. В среду и пятницу над ними совершаются особые молитвы, после чего верующие могут причаститься. Таким образом, даже в строгие дни поста у прихожан сохраняется возможность участия в таинстве причащения.

Великий пост — установленный церковью 48-дневный период, который готовит православного христианина к Пасхе. В этом году он начинается 23 февраля, а заканчивается 11 апреля.

