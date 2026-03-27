Священник объяснил, почему нельзя уходить в монастырь «на эмоциях»

«Временные эмоциональные состояния возбужденного ума весьма опасны и чреваты своими „перевертышами“ — разворотом духовного маршрута на 180 градусов. У людей, которые находятся в полной зависимости от своего настроения, всегда случаются нестроения. То густо, то пусто, то лед, то пламя, — что говорит о поверхностных убеждениях и легкомыслии в весьма важных вещах», — сказал Владимиров.

По его словам, вера не должна быть рассудочной, так как омраченный страстями гордости и гнева рассудок способен лишь к симпатиям и антипатиям. Вера должна принадлежать к области бессмертного духа, который создан способным только любить — и любить бескорыстно. Ум, лишенный благодати, эгоистичен и потому крайне непостоянен в своих намерениях.

«Тот, кто уверовал, что „Царство Небесное внутри нас есть“, найдет способ, место и время беседовать с Царем неба и земли без помех и препятствий, где бы он ни находился и в любых обстоятельствах. Такого разумного и благоговейного ученика Христова монастырь найдет сам, а лучше сказать — доброе сердце христианина станет тихой и благодатной обителью пребывания Отца и Сына и Святого Духа», — отметил протоиерей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.