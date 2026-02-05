Священник объяснил, почему мужчины в 30 лет все еще живут с мамой

Гиперопека и нежелание «отпустить сына в жизнь» формируют созависимость, при которой мать становится единственным авторитетом, а любые женщины — врагами, сообщил РИАМО священник Владислав Береговой.

«Отдельная проблема — это одинокие матери, которые не хотят отпускать сына от себя. Любую девушку они воспринимают как соперницу. Начинаются бесконечные советы: эта не подходит, та недостойна, эта слишком бедная, та слишком богатая, слишком умная, слишком глупая. В итоге формируется установка, что мать — единственный незаменимый человек», — сказал Береговой.

Он отметил, что к 30 годам у такого мужчины часто формируется искаженная психика, которую крайне сложно изменить. Разве что жизнь столкнет его с жесткими, почти невыносимыми обстоятельствами, которые заставят повзрослеть.

«И еще одну важную вещь хочу подчеркнуть. Если вы узнали себя в этом портрете, скорее всего, речь идет о созависимости. Созависимыми бывают не только родственники алкоголиков или наркоманов, но и родители, которые не могут отпустить свою „кровиночку“ в сложный, конкурентный мир, полный забот и других женщин», — рассказал священник.

Береговой подчеркнул, что эту духовную пуповину нужно разрывать. Нужно признать, что вы затянули этот момент на годы, расти самим и дать вырасти своим детям, не ломать им жизнь под видом любви и заботы.

