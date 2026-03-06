Священник объяснил, почему игральные карты считают грехом

Священнослужитель рассказал, почему в христианской традиции игральные карты считают греховным атрибутом, и объяснил символику мастей и туза, сообщает Sputnik .

Священник пояснил, что отношение к игральным картам в церковной среде связано не только с азартными играми, но и с их символическим толкованием. По его словам, отдельные элементы колоды трактуются как кощунственные образы.

Он отметил, что туз в некоторых интерпретациях связывают с образом демона, а масть червей — с сердцем Христа. Подобные параллели, как подчеркнул священнослужитель, формируют негативное отношение к картам в религиозной традиции.

Священник добавил, что церковь предостерегает верующих от увлечения азартными играми, поскольку они могут привести к зависимости и духовным проблемам. Именно поэтому игральные карты нередко воспринимаются как греховный атрибут.

