Священник назвал признаки того, что человеку пора в монастырь

Протоиерей Артемий: в монастырь следует идти, если есть глубокая связь с Богом

Решение принять монашество возникает тогда, когда человек ощущает глубокую внутреннюю связь с Богом и стремится посвятить жизнь духовному служению, сообщил РИАМО настоятель храма живоначальной Троицы на Шаболовке, протоиерей Артемий Владимиров.

«Человек, не причастный духовной жизни матери-Церкви и ее таинствам, о монастырской жизни никакого понятия не имеет вовсе. Но и не всякий прихожанин храма может похвалиться тем, что постигает ее суть. Необходимо не по букве, а по духу уразуметь, что есть жизнь во Христе, чтобы действительно проникнуться евангельским идеалом и возжелать „единого на потребу“ — монашеского жительства», — сказал Владимиров.

Он перечислил важные факторы, которые говорят о том, что человек готов к монастырской жизни:

если ты полюбил господа Иисуса Христа настолько, что он стал «Светом очей твоих», а молитва к нему — вторым дыханием сердца;

если ты действительно понял, что Спаситель — «твое все», что он есть путь, истина и жизнь;

если пришло разумение, что счастье — это не Жар-птица, витающая где-то там, далеко, за горами, за долами, но находится со Христом внутри тебя самого;

если цель и смысл твоего бытия полностью переместились из внешнего мира в глубины твоего сердца и состоят в духовном союзе с воскресшим Христом и его благодатью;

если ты не связан никакими обязательствами и клятвами с ближними и кровными родственниками и свободен, как весенний ветер или как перелетная птица;

если ты находишь духовную сладость и радость в уединении и в молитвенном собеседовании с отцом небесным и пречистой девой Марией и «часов не наблюдаешь».

«Только после перечисленного стоит задуматься о монастырской жизни. Ее суть — в таинственном общении с живым Богом в сокровенной келье собственного бессмертного духа; в преображении — очищении и освящении благодатью Христовой собственного естества (души и тела); в единении со всеми насельниками (-ицами) обители в теле Христовом, то есть в Церкви; в установлении духовной родственной связи со всем человечеством, что находит свое выражение в милующей любви и сердечной молитве за всех людей», — рассказал священник.

Протоиерей отметил, что непосредственным импульсом «ухода от мiра» в обитель может стать сокрушение в прежде содеянных грехах и огненное покаяние, соединенное со стремлением посвятить свою жизнь служению Господу и преблагословенной деве.

