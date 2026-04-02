Священник назвал один постный продукт, который можно есть на Вербное воскресенье

Вербное воскресенье считается переходным периодом от Великого поста к Страстной Седмице. В это время есть послабление молитвенное и пищевое, верующим разрешается рыба, сообщил РИАМО протоиерей Евгений Мальков.

«В этот день служится торжественное праздничное богослужение, которое не носит постовой характер. Это подготовка к Страстной Седмице, которая нам дает возможность ощутить радость праздника, но в то же время вот понимание того, что настоящий праздник произойдет только через семь дней, то есть на Пасху Христову, когда мы будем праздновать Воскресенье Христово», — сказал протоиерей.

Священник добавил, что на Вербное воскресенье для верующих есть послабление в плане пищи, но в дальнейшем на Страстную Седмицу пост усиливается.

Также протоиерей рассказал, почему в средней полосе России обычно освещают ветви вербы. Они распускаются первыми, олицетворяя триумф жизни над смертью.

«Каких-то особых традиций или деяний в этот день нет. Обычно приносят освещать вербу. В южных регионах это ветви пальм или деревьев, которые уже расцвели. У нас это верба, потому что это первое в средней полосе дерево, которое распускается. Поэтому у нас принято именно с ними ходить в храм и освещать их, радостно возвращаться, памятуя о том, что жизнь побеждает, а смерть отступает. Вот такая традиция», — сказал Мальков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.