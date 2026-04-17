Священник Фетисов предложил признать неуплату налогов грехом

Проект кодекса представили на конференции «Вера и дело» в храме Христа Спасителя. В документе, в частности, удержание заработка сотрудников отнесено к тяжким грехам.

Иерей Димитрий Фетисов заявил, что в тексте следует отдельно указать обязанность предпринимателей платить налоги. По его словам, христианин не должен нарушать законы государства, если они не противоречат заповедям.

«У апостола Павла есть слова, что человек, являющийся недостойным гражданином земного Отечества, недостоин и Небесного. Наши земные законы должны соблюдаться в той степени, в которой они не противоречат Евангелию. Поэтому мы наставляем предпринимателей, что надо всецело стремиться работать «вбелую». Иногда это воспринимается как некий грешок. И мы понимаем, что люди просто выживают, но честность перед государством – это цель, к которой нужно идти. В таком документе об этом стоило бы упомянуть. Несмотря на то что я не был причастен к обсуждению самого текста кодекса, упоминание о налогах кажется мне необходимым», – пояснил отец Димитрий.

Священнослужитель подчеркнул, что духовная жизнь связана с гражданской ответственностью, о чем говорится и в посланиях апостолов. По его мнению, этот аспект предприниматели нередко недооценивают.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.