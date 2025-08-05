Священная реликвия буддийского подвижника сохранилась через полвека

Во Вьетнаме обнаружена нетленная рука монаха, отсеченная 46 лет назад

Во Вьетнаме стало известно о поразительном феномене: левая рука буддийского монаха Фан Чонг Киема, которую он сам отсек в 1979 году во время духовного подношения, остаётся нетленной спустя 46 лет, сообщает «Лента.ру» .

По данным Vietnam.net, конечность сохранилась без каких-либо признаков разложения, что верующие считают чудом.

Монах Кием совершил этот радикальный акт самопожертвования в рамках древней буддийской практики подношения плоти. В состоянии глубокой медитации он положил руку на деревянный лотос, сложил пальцы в сакральной мудре и одним движением отсек её ножом. После потери сознания и пробуждения подвижник самостоятельно перевязал рану подручными средствами, а отсечённую конечность закопал в храмовом саду.

Чудом стало обнаружение руки через неделю: несмотря на тропический климат, на ней не было ни малейших следов разложения. Сейчас священная реликвия хранится в хрустальном реликварии на семейном алтаре и почитается местными жителями как «алмазная реликвия» — вещественное свидетельство духовного просветления.

Монах Кием, скончавшийся в 2018 году в возрасте 78 лет, оставил о себе память как о мудром наставнике.

«Он учил нас жить просто и помогать другим», — делится воспоминаниями его племянник Фан Чонг Тхонг.