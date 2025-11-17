Свитер секс-преступника Эпштейна продают на «Авито» за 8 млн рублей

На платформе «Авито» появилось занимательное объявление. Некий пользователь продает свитер самого знаменитого секс-преступника современности — финансиста Джеффри Эпштейна. За такой товар он просит 8 млн рублей, сообщает «112» .

Продавец с Рублевки утверждает, что свитер принадлежал самому знаменитому преступнику современности. Рейтинг продавца, который торгует дорогой лимитированной одеждой, 5.0, у него есть положительные отзывы. Объявление посмотрели минимум 550 раз.

«Это не просто одежда, не просто покупка, а действительно реликтовая вещь нашей эпохи — эпохи бесстыдства и аморали», — подписал товар продавец.

Эпштейн — американский финансист, который был дважды осужден по уголовным статьям за изнасилования, убийства, организацию проституции. Второй раз он был арестован в 2019 году по обвинению в торговле детьми. В августе этого же года он покончил жизнь самоубийством в своей камере.

