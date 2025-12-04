Световые лотосы установили в Реутове в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

Световые украшения в виде лотосов начали устанавливать 3 декабря на пересечении улиц Победы и Гагарина в Реутове в рамках областного проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Реутове стартовала установка световых лотосов на пересечении улиц Победы и Гагарина. Первый декоративный «цветок» уже появился, и жители города активно фотографируются с ним для социальных сетей. Конструкции лотосов закреплены на специальных основаниях для устойчивости и безопасности.

Вечером лотосы будут подсвечиваться, создавая праздничную атмосферу. По словам жительницы Елены Андреевой, необычные украшения привлекли внимание горожан и особенно понравились детям.

В рамках регионального проекта «Зима в Подмосковье» в Реутове также установили более 30 новогодних елок на городских и дворовых территориях, а также световые фигуры лошадей — символа наступающего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.