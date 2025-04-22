Светодиодные фонари устанавливают в егорьевском сквере «60 лет Победы» в рамках реконструкции

Освещение — это новый этап масштабной реконструкции объекта, которая стала возможной благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Ход работы контролирует администрация муниципалитета.

«Кипит работа — идет масштабная реконструкция, призванная увековечить память о 25 тысячах егорьевцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Она особенно значимая в Год защитника Отечества», — отмечает глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Рабочие рассказали, что помимо светодиодных фонарей на аллеях сквера появится и специальная трехцветная подсветка. Кроме увеличения освещения, здесь появятся и дополнительные камеры видеонаблюдения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы, вводится дополнительная электроподстанция.

«Сквер преображается с каждым днем. После завершения работ здесь станет еще комфортнее для наших жителей», — поделился начальник отдела благоустройства администрации округа Никита Рыков.

На территории также устанавливают детские игровые комплексы, лавочки и навесы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.