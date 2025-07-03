Подмосковные борцы стали победителями первенства Европы

Подмосковные спортсмены Иван Соломин и Мингиян Горяев завоевали золотые медали первенства Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года в Италии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Борец из городского округа Воскресенск Иван Соломин выступал в весовой категории до 55 килограммов. В квалификации он одолел представителя Чехии Якуба Седлака. В ¼ стадии финала подмосковный спортсмен нанес поражение Максиму Сарманову из Молдавии. В схватке за выход в финал Иван Соломин выиграл у румына Драгоса Драги. И во встрече за звание победителя европейского первенства россиянин взял верх над соперником из Азербайджана Тураном Дашдамировым.

Еще один представитель Московской области Мингиян Горяев из городского округа Химки стал лучшим в рамках весовой категории до 67 килограммов. В первой схватке он победил спортсмена из Турции Абдулы Кескина. Затем, в четвертьфинале, оказался сильнее белорусского борца Михаила Морковского. В ½ стадии финала Мингиян Горяев переборол Фараима Мустафаева из Азербайджана. Заключительная встреча свела на одном ковре борца сборной России и Владислава Покотило из команды Украины. Со счетом 9:0 победу одержал подмосковный классик и стал обладателем золотой награды первенства Европы.

Национальная сборная нашей страны удостоилась семи медалей турнира среди юниоров. Из них четыре — награды высшего достоинства, два «серебра» и одна «бронза». Победители и призеры соревнований среди юниорок определятся 6 июля. В весовой категории до 65 килограммов будет выступать спортсменка из Московской области Маргарита Салназарян.

Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года проходит в итальянском городе Каорле с 30 июня по 6 июля.

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.