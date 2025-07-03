Дорожники отремонтировали знаки в десяти округах Подмосковья

На региональных дорогах в 10 округах Московской области специалисты «Мосавтодора» отремонтировали выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В городской черте ремонт знаков провели на улицах Гагарина и Наркомвод в Жуковском, Салтыковском путепроводе в Балашихе, ул. Большой Покровской в Павловском Посаде, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, ул. Крупской в Орехово-Зуеве, ул. Полиграфистов в Чехове и ул. Екатерины Дашковой в Серпухове.

Также дорожники отремонтировали и восстановили знаки на ул. Горячева в поселке городского типа Удельная Раменского округа, 4-м км Осташковского шоссе в Мытищах и на дороге в деревне Кривцово г. о. Солнечногорск.

Отсутствующий или поврежденный знак не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию, что повышает риск возникновения аварии. Поэтому специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков. Также дорожники следят за нормативным состоянием ограждений, светофоров, искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.