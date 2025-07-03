сегодня в 18:46

В Мытищах пройдут профилактические рейды в июле

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также выявления и пресечения грубых фактов нарушения правил дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, и в том числе выявления нарушений правил перевозки детей в салоне автомобиля, на территории обслуживания отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» продолжается проведение массовых проверок водителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они пройдут:

«Нетрезвый водитель» — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 июля;

«Ребенок-пассажир» — 6, 13, 20 и 27 июля.

Кроме этого, продолжается проведение профилактических мероприятий:

«Безопасный переход», «Тахограф» — с 7 по 13 июля;

«Перекресток — светофор», «Автобус» — с 14 по 20 июля;

«Пешеходный переход» — с 18 по 20 июля;

«Мото — СИМ», «Технический осмотр» — с 21 по 27 июля;

«Безопасный переход» — с 28 июля по 3 августа.

В целях предупреждения коррупционных проявлений и противоправных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел, управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками Госавтоинспекции, а также требовать от них проведение административных процедур в зоне действия видеорегистраторов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.