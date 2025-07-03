В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры с 11 по 18 июля изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково и Москва — Зеленоград-Крюково — Москва будет отменена на всем маршруте следования. 12 и 13 июля 2025 г. интервалы движения поездов будут увеличены до 30 минут.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Тверь — Москва будет отменена на всем маршруте следования, часть поездов проследуют укороченным маршрутом, а часть пригородных поездов будут отправляться по измененному расписанию.

Пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь будут отменены на всем маршруте следования.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: «Центральная ППК», МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.