Светильники установили в центральном холле ДШИ Королева

Детская школа искусств продолжает свое преображение в рамках капитального ремонта по программе губернатора Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Рабочие уже выполнили один из самых «ювелирных» видов работ — остекление огромных витражей, которые считаются отличительной особенностью школы. Обновили входные группы, а также продолжаются фасадные и кровельные работы.

В центральном холе уже смонтирован навесной потолок и установлены новые уникальные светильники в виде звезд. Всего их пять штук, дизайн должен подчеркнуть особую атмосферу учреждения искусства и культуры. В здании также смонтированы ограждения из нержавеющей стали вдоль витражей, в актовых залах и на лестницах. Полным ходом идёт чистовая отделка помещений, монтаж электрики и сантехники, систем вентиляции и навесных потолков, укладывается кафель на полах и местах общего пользования.

Королевская Детская школа искусств — одна из старейших и крупнейших в Московской области, начала работу в 1957 году. Сегодня в ней занимаются более 850 детей по разным направлениям, в числе которых — фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты, живопись.

После завершения капитального ремонта, осенью 2025, школа будет полностью обновлена. Также ее ждет переоснащение — здесь появится новая мебель, оборудование, музыкальные инструменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.