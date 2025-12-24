Свердловская область вошла в топ-5 по интересу к традиционным русским промыслам

В преддверии новогодних праздников жители Свердловской области стали проявлять больше интереса к традиционным русским промыслам, о чем свидетельствует рост трафика на сайтах профильных компаний и торговых точек, сообщает tagilcity.ru .

Уральский регион вошел в топ-5 субъектов РФ по степени заинтересованности в национальной культуре, включая знаменитый сысертский фарфор. Особенно ярко выражен всплеск внимания к Дымковской игрушке: посещаемость онлайн-платформ, рассказывающих об этом виде народного промысла, увеличилась почти в семь раз в конце ноября среди пользователей из Свердловской области. Интерес к хохломской росписи вырос почти вчетверо, а число визитов на сайты, посвященные гжели, увеличилось более чем втрое.

Жители Свердловской области нередко останавливают свой выбор на павловопосадских и оренбургских платках, а также на изделиях из сысертского фарфора в качестве новогодних подарков. Фарфоровые сувениры и посуда, изготавливаемые местными мастерами, востребованы не только среди свердловчан, но и у покупателей из других регионов страны.

Наибольший интерес к подаркам, выполненным в исконно русском стиле, проявляют жители Свердловской области следующих возрастных категорий: 35-44 года (34% запросов); 45-54 года (29%); 25-34 года (14%). Представительницы женского пола интересуются подобными сувенирами на 33% чаще, чем мужчины, что подчеркивает их значимую роль в сохранении народных традиций и признании ценности ручной работы.

Кроме того, жители региона все чаще предпочитают совершать новогодние покупки через интернет.

