Свердловчанки отсудили 190 тыс руб за испорченный отравлением отпуск

Свердловчанки получили по 70 тыс руб за отравление в Египте

Жительницы Свердловской области — бабушка и внучка — добились компенсации после отравления во время отдыха в Египте. Суд обязал туроператора выплатить около 190 тысяч рублей, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Все произошло в октябре 2023 года. На четвертый день отдыха у девушки поднялась высокая температура, начались рвота и диарея. Туристки обратились в сервисный центр страховой компании, но помощи не получили.

Состояние ухудшалось. У бабушки на фоне стресса поднялось давление. Женщины самостоятельно поехали в клинику в Хургаде, которая находилась примерно в 40 километрах от отеля, где им оказали медицинскую помощь.

После возвращения в Россию внучка продолжила лечение и оформила больничный. Женщины подали иск с требованием вернуть деньги за тур, компенсировать моральный вред и судебные расходы.

Суд указал, что ответственность за качество услуг, включая питание в отеле, несет туроператор. Компанию обязали выплатить по 70 тысяч рублей каждой в качестве компенсации морального вреда, а также штраф и расходы на юриста. Общая сумма составила около 190 тысяч рублей.

Свердловский областной суд оставил решение без изменений, несмотря на попытки туроператора облажовать решение. Оно вступило в законную силу.

