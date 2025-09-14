сегодня в 08:48

Суточный рекорд по высокому давлению обновился в Москве

В столице второй день подряд обновляется суточный рекорд высокого атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что в начале суток в воскресенье показания барометров, по сведениям с базовой метеостанции ВДНХ, были 762 мм рт. ст. Эти данные превышают прежний рекорд по давлению 14 сентября 1949 года. В тот день барометры показали 758,6 мм рт. ст.

По словам синоптика, к 6 часам утра давление немного подросло, до 762,1 мм. рт. ст. Возможно, данное значение так и останется максимумом дня.

13 сентября атмосферное давление в мегаполисе побило рекорд 2015 года. Барометры показали 762,9 мм рт. ст., что на 0,1 мм рт. ст. выше прежнего рекорда.

В ближайшую неделю атмосферное давление в городе будет понижаться.