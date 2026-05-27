Сущий ад: жители Химок просят выселить неадекватных жильцов из квартиры с мочой

В одном из многоквартирных домов в городском округе Химки на улице Кирова, 19А проживают неадекватные жильцы, которых соседи просят выселить из дома. Оказалось, что одна из квартир заставлена пятилитровыми бутылками с мочой, из-за чего в доме жутко пахнет, сообщает Telegram-канал «Типичные Химки» .

По словам местных жителей, неадекватные соседи проживают в муниципальной квартире, которую превратили в сущий ад. Из-за антисанитарии в жилье появились тараканы, а из-за большого количества емкостей с жидкостью, напоминающих мочу, в доме стоит невыносимый запах.

Вонь проникает в соседние квартиры, по общим коридорам и лестничным клеткам расползаются полчища тараканов. Но главная проблема — безопасность. Жители пожаловались на то, что специалисты не смогли заменить газовые трубы в проблемной квартире, из-за чего весь подъезд остался без газа.

Жители дома просят компетентные органы помочь решить проблему и выселить недобросовестных соседей, которые отравляют в том числе их жизнь.

