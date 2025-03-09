Супружеская пара из Реутова отметила 35-летие совместной жизни

В Реутове торжественно поздравили Юрия и Оксану Салычевых с 35-летием совместной жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

История их любви началась в 1989 году на вечеринке у общих друзей, где Юрий и Оксана впервые танцевали вместе. Уже в феврале 1990 года они официально зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания Москвы, положив начало своей крепкой семье.

За годы совместной жизни супруги воспитали двоих детей — сына Никиту и дочь Марию, а в 2016 году в их семье появилась долгожданная внучка, которая стала новой радостью и смыслом для бабушки и дедушки.

Заявление на государственную регистрацию брака можно подать через портал государственных услуг в разделе «Семья». Кроме этого, жители могут лично обратиться в многофункциональные центры Реутова в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, а в субботу — с 9:00 до 13:30 и с 13:30 до 17:30.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.