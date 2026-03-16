Супруги Мареевы отметили золотую свадьбу в Домодедове

Торжественную церемонию в честь 50-летия совместной жизни Виктора и Натальи Мареевых провели 13 марта в отделе ЗАГС городского округа Домодедово. Юбиляров поздравили родные и близкие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктор Максимович и Наталья Евгеньевна Мареевы зарегистрировали брак в феврале 1976 года и с тех пор идут по жизни вместе. Их история началась в 1970-х годах: молодой летчик познакомился с лаборантом Натальей во время прохождения медкомиссии.

После года встреч он сделал предложение в новогоднюю ночь в Ленинграде, и вскоре пара сыграла свадьбу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.