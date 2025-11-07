Супруги из Петербурга не смогли развестись из-за утраты документов в ЗАГС

Московский районный суд Санкт-Петербурга восстановил запись о браке супругов, зарегистрированном в 1986 году в Гудермесе, после того как документы были утрачены в Чечне, сообщает «Бриф24» .

Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело супругов, которые не могли развестись из-за отсутствия сведений о браке в базе данных ЗАГСа. Пара зарегистрировала отношения в 1986 году в Гудермесе, однако спустя годы запись о браке исчезла из архивов ЗАГСа Чеченской Республики.

В Объединенной пресс-службе судов Петербурга пояснили, что архивные документы были утрачены в ходе боевых действий. Из-за этого супругам отказали в разводе, так как официально их брак не числился в базе данных.

Супруги предоставили в суд копию свидетельства о браке и паспорта с отметками о семейном положении. Суд признал невозможность восстановления документов другим способом и удовлетворил заявление, установив факт государственной регистрации брака.

После решения суда супруги получили возможность официально расторгнуть отношения.