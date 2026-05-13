SuperJob: 70% жителей Ямала используют мат ежедневно

Около 70% жителей Ямала ежедневно используют ненормативную лексику, 30% полностью отказываются от мата. Об этом сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на аналитиков SuperJob.

Согласно исследованию, 11% опрошенных ругаются постоянно, еще 59% — время от времени. Опрос проводился с 1 по 29 апреля 2026 года среди экономически активного населения региона.

На работе нецензурные выражения в повседневном общении между коллегами регулярно слышат 23% респондентов, периодически — 52%. На совещаниях с матом постоянно сталкиваются 12%, еще 32% — время от времени. Руководители используют брань реже: на постоянной основе это отмечают 12% участников.

Сами сотрудники признаются, что сквернословят на работе нечасто: 10% — часто, 45% — иногда. Мужчины чаще ругаются и делают замечания, тогда как 56% женщин никогда не вмешиваются в подобные ситуации против 40% мужчин.

Чаще всего мат звучит среди работников 35–45 лет. Меньше всего ругаются сотрудники младше 35 лет: 60% заявили, что никогда не используют брань на работе.

