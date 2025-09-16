Супергрибной сезон: миколог рассказал, какие грибы сейчас можно встретить в лесу

В Московском регионе наблюдается супергрибной сезон, который впервые за 10 лет проходит непрерывно. Леса изобилуют белыми грибами, подосиновиками, маслятами и груздями. Миколог Максим Дьяков поделился информацией о продолжительности грибного сезона, разнообразии грибов в лесах и причинах богатого урожая для любителей «тихой охоты» в 2025 году, сообщает aif.ru .

«В Подмосковье идет мощнейшая волна осенних опят. Начинают расти грузди — и черные, и белые. Также встречаются белые грибы», — отметил специалист.

Благодаря теплой погоде подмосковные леса наполнились множеством грибов, как летних, так и осенних. По его словам, на стыке лета и осени еще можно найти летние грибы, такие как белые, подосиновики и маслята. Но уже появляются и осенние — опята, а также белые и черные грузди.

По словам опытных грибников, самые урожайные места в Московской области в 2025 году находятся в окрестностях Истры (много опят и белых грибов), Чехова (лисички и опята), Можайска (маслята и белые грибы), Коломны (грузди, рыжики и белые грибы) и Серпухова (подосиновики и белые грибы).

Специалисты рекомендуют искать грибы на опушках леса, где больше солнечного света и тепла. Некоторые виды грибов, например подберезовики, хорошо растут на болотах. Микологи призвали любителей «тихой охоты» поторопиться, чтобы не пропустить супергрибной сезон этого года.

Дьяков также подчеркнул, что количество грибов в лесу напрямую зависит от погодных условий. По его словам, невозможно точно предсказать, как долго продлится грибной сезон. Пока сохраняется относительно теплая погода и влажная лесная подстилка, грибы будут продолжать расти. Но как только наступят морозы или станет слишком сухо, сезон завершится, пояснил специалист.

В этом году грибники отмечают уникальную особенность — грибной сезон идет непрерывно. По словам экспертов, такое явление происходит примерно раз в десятилетие и связано с благоприятной для грибов погодой.

По прогнозам синоптиков, ближайшая неделя будет теплой и без резких перепадов температуры. Кроме того, в конце сентября ожидается вторая волна бабьего лета. Дальнейшие погодные условия, как и продолжительность грибного сезона, остаются неопределенными.