Сумма штрафов за первозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысила 122 млн руб

В Минэкологии Московской области проанализировали надзорную работу по выявлению фактов незаконного перемещения и сброса строительных отходов и грунтов с помощью системы фотофиксации. Подмосковье стало первым регионом России, где внедрена система, позволяющая контролировать перемещение строительных отходов при помощи искусственного интеллекта и технологий машинного зрения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

С начала года по результатам фиксации вынесено свыше 1450 постановлений о назначении административного наказания за незаконную транспортировку, общая сумма штрафов превысила 89 млн рублей.

Помимо этого, фотофиксация позволяет установить факты сбросов строительного мусора. В январе — декабре по данному составу правонарушения привлечено к ответственности более 450 владельцев транспортных средств на общую сумму свыше 33 млн рублей.

Специалисты Минэкологии отмечают, что сумма штрафных санкций не является определяющим фактором в надзорной работе.

При назначении наказания, как правило, применяется минимальная сумма штрафа. Однако иначе не удастся окончательно решить проблему незаконного перемещения и сброса строительных отходов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.