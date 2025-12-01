Сумма факторов: мастер маникюра рассказала ценах на услуги

сегодня в 11:24

В Москве цены на маникюр выросли на 30 процентов: любительницам красивых ногтей советуют покупать накладные ногти, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Как мастер я вижу, что подорожание маникюра и педикюра — это не „жадность салонов“, а сумма факторов. Выросла себестоимость: часть качественных импортных материалов ушла, остальные подорожали, плюс мастера переходят на более безопасные составы, а это дороже», — сказала владелица салона Валерия Котова.

По ее словам, из-за маркетплейсов закрылась часть офлайн-магазинов, влияет и общая инфляция.

Одновременно, по данным Google Trends, заинтересованность в накладных ногтях в поисковых запросах достигла небывалого уровня. Параллельно увеличился потребительский интерес к многократно используемым комплектам искусственных ногтей.

Эти изделия обычно создаются по индивидуальному заказу, предоставляя возможность выбора формы, размера и оформления, а затем доставляются клиенткам.