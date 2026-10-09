Сухость и прохлада помогут сохранить картофель в квартире до весны

Осенний урожай картофеля перед хранением нужно перебрать и просушить. В квартире клубням нужны темнота, прохлада и проветриваемая тара, сообщает Nord-News .

В холодильнике при +3–5 градусах крахмал постепенно превращается в сахар: картофель становится сладковатым и быстрее темнеет при жарке. Конденсат повышает риск гнили. Резкий перенос с холодной дачи в теплую комнату также вызывает запотевание.

Клубни просушивают в один слой 7–10 дней в сухом темном месте, защищенном от дождя, при +12–18 градусах. Перед закладкой их не моют, а лишь стряхивают крупные комки земли. Поврежденные клубни отделяют от основного запаса.

Для хранения подходят утепленный ящик на застекленной лоджии, кладовая или прохладный темный угол. Тара должна пропускать воздух: деревянный короб, картонная коробка с отверстиями или тканевый мешок. На дно кладут бумагу, слой картофеля делают не выше 40–50 см. При устойчивом минусе запас переносят с лоджии в квартиру.

В овощехранилище оптимальны +2–4 градусов, влажность 85–90% и вентиляция. В квартире картофель держат вдали от батарей и проверяют каждые две-три недели: мягкие и подозрительные клубни убирают, влажную бумагу заменяют сухой. Большой запас делят на небольшие партии. Зеленые клубни с сильными ростками выбрасывают из-за повышенного содержания соланина.

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