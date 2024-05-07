Сугробы в 5 см выросли на востоке Московской области

сегодня в 09:11

Из-за выпавшего ночью и утром снега на востоке Подмосковья выросли сугробы высотой 5 см, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Деревья и трава „побелели“», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

Как ранее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, минувшей ночью и утром в Московском регионе выпал снег, температура местами опускалась ниже 0 градусов.

Также мокрый снег пройдет в регионе во вторник днем. Еще прогнозируется порывистый ветер.